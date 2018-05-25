В Екатеринбурге официально отменили прямые выборы мэра

Досрочная отставка Ройзмана не повлияла на принятие судьбоносных поправок в устав

Сразу же после снятия мэра с должности в Екатеринбурге официально отменили всенародные выборы градоначальника. Окончательное решение было принято практически единогласно. 25 из 33 присутствующих депутатов проголосовали за изменение Устава. Отныне единого главу города станут выбирать не народ, а народные избранники.

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