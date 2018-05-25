Пьяный любитель сладкого разнес киоск на Уралмаше

Любитель сладкого и полусладкого разбил кисок, чтобы похитить 15 шоколадок

Искать грабителя не пришлось — с добычей он добрел лишь до ближайшей скамейки — и крепко заснул. Приехавшей на вызов охране пришлось еще и будить вора. На дело грабитель пошел рано утром. Поэтому не удивительно, что совершив преступление, злоумышленник сразу крепко заснул. Он был сильно пьян и очень хотел сладкого — это 40-летний Алексей пояснил, когда его все-таки разбудили. Налет на киоск он не планировал — хотел купить шоколад. Но ближайший от его дома ларек, как назло, оказался закрыт. Вот и пришлось сладкоежке разбить окно и стащить с витрины все плитки. Теперь ему предстоит понести законное наказание.

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