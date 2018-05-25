Оставили без штанов: ученики с сентября ждут школьной формы

Теперь же не могут ни форму получить, ни деньги вернуть. Эта история тянется уже год. Недобросовестная хозяйка пошивочной взяла аванс — 70% от суммы заказа — и обещала полностью выполнить его ко дню знаний. Потом сроки еще несколько раз сдвигались — до тех пор, как родители не сообразили, что их водят за нос.