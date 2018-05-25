Выставка, к примеру, расскажет о развитии волонтерского движения. Можно будет увидеть, как трансформировался главный футбольный праздник от чемпионата к чемпионату — на примере почтовых марок, открыток и конвертов. Что изменилось, видно на десятках фотографий. А также на конвертах и марках, которые предоставлены филателистами.
Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка
На ней город представлен до и после подготовки к Чемпионату Мира
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Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка