Екатеринбург футбольный: в городе открылась необычная выставка

Выставка, к примеру, расскажет о развитии волонтерского движения. Можно будет увидеть, как трансформировался главный футбольный праздник от чемпионата к чемпионату — на примере почтовых марок, открыток и конвертов. Что изменилось, видно на десятках фотографий. А также на конвертах и марках, которые предоставлены филателистами.