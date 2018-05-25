Архитекторы представили эскизы собора Святой Екатерины

Новый храм планируют возвести на набережной городского пруда — у театра Драмы — к 300-летию Екатеринбурга. Всего подготовлено три эскиза. Два из них похожи на оригинал — храм небесной покровительницы города, который во времена империи стоял на современной площади Труда. А третий вариант по стилю и форме напоминает первую на Руси каменную церковь, построенную в Киеве. Это классический византийский храм был богато украшен мозаиками, фресками и резными мраморными плитами. В ближайшие месяцы жителям Екатеринбурга представят окончательный проект, который подразумевает не только строительство собора, но и затронет ближайшие кварталы.