Архитекторы представили эскизы собора Святой Екатерины

Предложили несколько проектов: от классического византийского до «пряничного» варианта

Новый храм планируют возвести на набережной городского пруда — у театра Драмы — к 300-летию Екатеринбурга. Всего подготовлено три эскиза. Два из них похожи на оригинал — храм небесной покровительницы города, который во времена империи стоял на современной площади Труда. А третий вариант по стилю и форме напоминает первую на Руси каменную церковь, построенную в Киеве. Это классический византийский храм был богато украшен мозаиками, фресками и резными мраморными плитами. В ближайшие месяцы жителям Екатеринбурга представят окончательный проект, который подразумевает не только строительство собора, но и затронет ближайшие кварталы.

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