В Екатеринбурге презентовали обновленный железнодорожный вокзал

К чемпионату мира готовится не только колесный транспорт, но и рельсовый

На железнодорожном вокзале презентовали новшества, которые должны облегчить жизнь гостям города. Например, с привокзальной площади убрали киоски с чебуреками — а также добавили контрольно-пропускной пункт. Подробнее о нововведениях в интервью с начальником вокзала Алексеем Тарасовым.

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