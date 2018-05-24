В Екатеринбурге презентовали обновленный железнодорожный вокзал

На железнодорожном вокзале презентовали новшества, которые должны облегчить жизнь гостям города. Например, с привокзальной площади убрали киоски с чебуреками — а также добавили контрольно-пропускной пункт. Подробнее о нововведениях в интервью с начальником вокзала Алексеем Тарасовым.