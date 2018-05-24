На железнодорожном вокзале презентовали новшества, которые должны облегчить жизнь гостям города. Например, с привокзальной площади убрали киоски с чебуреками — а также добавили контрольно-пропускной пункт. Подробнее о нововведениях в интервью с начальником вокзала Алексеем Тарасовым.
В Екатеринбурге презентовали обновленный железнодорожный вокзал
К чемпионату мира готовится не только колесный транспорт, но и рельсовый
Также в разделе Город
Вчера
В Екатеринбурге презентовали обновленный железнодорожный вокзал