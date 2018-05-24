В Екатеринбурге может резко сократиться количество таксистов

Перевозчики отказываются проходить аккредитацию к чемпионату мира по футболу

В центр города будут пускать только аккредитованные автомобили, и пока экзамен прошли только полсотни водителей. Аккредитоваться можно было до 15 мая, но многие автопарки нововведения просто проигнорировали. Теперь же для невнимательных сроки продлили. Но поможет ли это? как будем ездить?

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