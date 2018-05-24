Уральское золото: как добывают драгметалл

Урал еще в позапрошлом веке стал золотым местом

Здесь начали добывать во благо родины благородный металл. Здесь же были сделаны мирового уровня открытия: до уральского золота считалось, что на севере, где нет солнца, золото можно добывать только в горах. Благодаря уральцам выяснилось, что от климата залежи не зависят. У нас же придумали, как лучше всего золото мыть. По одной из версий — именно наши старатели научили добывать презренный металл американцев. То есть стояли у истоков золотой лихорадки в Калифорнии и на Аляске. Как сейчас на Урале добывают золото высшей пробы?

Также в разделе Технологии

Злостных неплательщиков будут ловить камеры ГИБДД
23.05.2018
Злостных неплательщиков будут ловить камеры ГИБДД
В Екатеринбурге придумали прибор ночного видения для водителей
11.05.2018
В Екатеринбурге придумали прибор ночного видения для водителей
Физики из УрФУ выращивают клубнику круглый год
20.04.2018
Физики из УрФУ выращивают клубнику круглый год
Клонирование картошки! В Свердловской области открылся центр «Уральский картофель»
09.11.2017
Клонирование картошки! В Свердловской области открылся центр «Уральский картофель»
Вчера
Уральское золото: как добывают драгметалл