Уральское золото: как добывают драгметалл

Здесь начали добывать во благо родины благородный металл. Здесь же были сделаны мирового уровня открытия: до уральского золота считалось, что на севере, где нет солнца, золото можно добывать только в горах. Благодаря уральцам выяснилось, что от климата залежи не зависят. У нас же придумали, как лучше всего золото мыть. По одной из версий — именно наши старатели научили добывать презренный металл американцев. То есть стояли у истоков золотой лихорадки в Калифорнии и на Аляске. Как сейчас на Урале добывают золото высшей пробы?