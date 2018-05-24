Тушить мешал сильный ветер: мощный пожар в Арамиле

Он уничтожил деревянный дом и спалил крышу у соседнего коттеджа

Распространяться огню помогал сильный ветер. Постройки горели на улице Энгельса. Первыми вспыхнули деревянный дом и баня. Но пламя быстро распространилось на площади в 100 квадратных метров и перекинулось на соседний дом по кровле — там пришлось вскрывать крышу. Сразу остановить огонь не удалось. Пожар продолжался не меньше полутора часов — спасателям мешали порывы ветра. На место пришлось пригнать четыре единицы техники, но спасти деревянный дом не удалось — он выгорел дотла. Очевидцы рассказали, что там жила одинокая пенсионерка. По предварительным данным, во время ЧП ее дома не было.

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