Опрессовки «подарили» Екатеринбургу 35 фонтанов

Это последствия опрессовок

24 мая завершается первый этап гидравлических испытаний. Он подкинул коммунальщикам немало работы. Коммунальные фонтаны забили на перекрестках Ленина-Хохрякова и Вайнера-Попова. А также на улицах Онуфриева, Братьев Быковых, Красных командиров и еще десятке других. Один из самых сильных порывов очевидцы заметили на пересечении улиц Ясной и Шаумяна. Там прорвало трубу диаметром в тысячу миллиметров. Впрочем, к этому коммунальщики были готовы — ведь опрессовки проводились под давлением куда выше рабочего. Ремонтные бригады уже вовсю трудятся на местах, ведь уже завтра горячая вода должна вернуться в дома. Следующий этап опрессовок пройдет с 31 июля по 3 августа. Обещают, что обойдется без плановых отключений.

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