МЧС предупредило свердловчан об очередном шторме

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. А после этого, по прогнозам синоптиков, на Среднем Урале ощутимо похолодает. Дождевые тучи над городом встали в середине дня — о чем жителей заранее известили спасатели. Это уже третье подобное предупреждение за неделю. Последствия первого урагана, который прошелся по области в воскресенье, устраняют до сих пор. Он оставил без света три десятка населённых пунктов. И вот — новая угроза. В МЧС напоминают о мерах безопасности: от ненастья следует укрываться в капитальных строениях и избегать поездок за рулем.