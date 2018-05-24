МЧС предупредило свердловчан об очередном шторме

В ближайшие два дня летнюю погоду в Екатеринбурге как ветром сдует

Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. А после этого, по прогнозам синоптиков, на Среднем Урале ощутимо похолодает. Дождевые тучи над городом встали в середине дня — о чем жителей заранее известили спасатели. Это уже третье подобное предупреждение за неделю. Последствия первого урагана, который прошелся по области в воскресенье, устраняют до сих пор. Он оставил без света три десятка населённых пунктов. И вот — новая угроза. В МЧС напоминают о мерах безопасности: от ненастья следует укрываться в капитальных строениях и избегать поездок за рулем.

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