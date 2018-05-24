Городскую набережную хотят продлить до центрального парка

Строители ледовой арены проектируют новый сквер на берегу за бывшей телебашней. Там, где пока задворки, куда не ступает нога гуляющего, появятся бары, музеи и еще один мост через Исеть. В перспективе берега Исети на всем своем городском протяжении должны превратиться в огромный парк с непрерывным променадом. Чтобы можно было пройтись вниз по течению от ВИЗа до парка культуры и отдыха. Когда на Урале появится своя Ривьера?