Городскую набережную хотят продлить до центрального парка

Для этого власти реконструируют участок за полпредством

Строители ледовой арены проектируют новый сквер на берегу за бывшей телебашней. Там, где пока задворки, куда не ступает нога гуляющего, появятся бары, музеи и еще один мост через Исеть. В перспективе берега Исети на всем своем городском протяжении должны превратиться в огромный парк с непрерывным променадом. Чтобы можно было пройтись вниз по течению от ВИЗа до парка культуры и отдыха. Когда на Урале появится своя Ривьера?

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Городскую набережную хотят продлить до центрального парка