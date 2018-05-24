Академический избавится от пробок на въезде

Именно на этом кольце встают в пробки машины и автобусы. В ближайших планах — заменить круговое движение полноценной двухуровневой развязкой. К работам планируют приступить уже в этом году. На первом этапе реконструкция будет вестись внутри кольца — без перекрытия движения. Одновременно здесь будут готовить пути для трамваев. Дальше начнется непосредственно возведение эстакады. Для пешеходов будет организован подземный переход без ступенек — в виде плавно опускающейся дороги, которая позволит без проблем преодолеть оживленную магистраль.