Академический избавится от пробок на въезде

Строители собираются реконструировать улицу Серафимы Дерябиной

Именно на этом кольце встают в пробки машины и автобусы. В ближайших планах — заменить круговое движение полноценной двухуровневой развязкой. К работам планируют приступить уже в этом году. На первом этапе реконструкция будет вестись внутри кольца — без перекрытия движения. Одновременно здесь будут готовить пути для трамваев. Дальше начнется непосредственно возведение эстакады. Для пешеходов будет организован подземный переход без ступенек — в виде плавно опускающейся дороги, которая позволит без проблем преодолеть оживленную магистраль.

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Академический избавится от пробок на въезде