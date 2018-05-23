Злостных неплательщиков будут ловить камеры ГИБДД

Технологии будущего теперь на каждом перекрестке

В Екатеринбурге заработала система, которая позволяет в потоке машин вычислить должника по номеру авто. И если неуплата существенна, то автомобиля можно лишиться тут же, как говорится, с колес. Важно отметить: эта уникальная местная разработка и технология пока применяется только в Свердловской области. Правда, иногда система поиска злостных неплательщиков дает сбои, ведь ее можно объехать. В рейд вместе с сотрудниками ГИБДД и судебными приставами отправился.

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среда 23 Мая 2018
Злостных неплательщиков будут ловить камеры ГИБДД