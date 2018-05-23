Водитель троллейбуса из Екатеринбурга стала лучшей в стране

Девушка управляет электротранспортом всего 2 года, но в соревновании ей удалось победить более опытных водителей. Готовиться к участию в конкурсе профессионального мастерства Елене помогала вся команда родного троллейбусного депо. Целый месяц девушка посвятила развитию навыков маневрирования на многотонной машине и конечно повторяла теоретические знания. Многие конкурсные этапы моделировали наиболее сложные, а порой и просто экстремальные дорожные условия. Елена признается — занять почетное пятое место без поддержки коллег она бы не смогла. Стать водителем троллейбуса девушка мечтала с самого детства.