Водитель троллейбуса из Екатеринбурга стала лучшей в стране

Она попала в пятерку лучших на всероссийском конкурсе профессионального мастерства

Девушка управляет электротранспортом всего 2 года, но в соревновании ей удалось победить более опытных водителей. Готовиться к участию в конкурсе профессионального мастерства Елене помогала вся команда родного троллейбусного депо. Целый месяц девушка посвятила развитию навыков маневрирования на многотонной машине и конечно повторяла теоретические знания. Многие конкурсные этапы моделировали наиболее сложные, а порой и просто экстремальные дорожные условия. Елена признается — занять почетное пятое место без поддержки коллег она бы не смогла. Стать водителем троллейбуса девушка мечтала с самого детства.

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