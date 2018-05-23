В поселке на Урале из-за ветра сгорело восемь домов

Искры посыпались на постройки. Они воспламенились, и огонь начал расползаться во всех направлениях. Спецтехника с трудом подъехала к месту пожара, а от ближайшего водоема пришлось тянуть почти километровую линию из пожарных рукавов. Огонь, раздуваемый сильным ветром, едва не сжег целую улицу. В общей сложности от него пострадало восемь построек. В том числе два жилых дома. Сельская администрация уже пообещала выделить временное жилище семьям, чьи дома пострадали от огня. Пожарным потребовалось больше 5 часов, чтобы справиться с возгоранием. При активном участии и помощи посельчан, пламя удалось сначала локализовать на площади порядка 400 квадратных метров, а потом и полностью ликвидировать. Это уже не первое на Урале возгорание ставшее следствием аномальных погодных явлений. В минувшие выходные после удара молнии полностью выгорела щитовая в одном из многоквартирных домов Екатеринбурга.