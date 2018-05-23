Не по фэн-шую: в Кольцово задержали китайского врача

Житель Поднебесной собирался открыть клинику народной медицины в Уфе. И для этого вез в багаже травы и инструменты. Медик прилетел в Екатеринбург из Харбина. Далее он планировал отправиться в столицу Башкирии Уфу и там начать свою врачебную практику. Китайский эскулап привез с родины 125 килограммов специфических приспособлений. Однако товар он не задекларировал. Пассажир сослался на то, что не знаком с таможенными правилами страны и не знал, что нарушил закон. Прибыв в Кольцово, он отправился через зеленый коридор, уверенный, что не везет товары, подлежащие декларации. Таможенники изъяли медицинское оборудование и отправили его на экспертизу. Она установит их стоимость. По закону нарушителю грозит штраф в сумме от половины до двух стоимостей товаров. Возможна даже конфискация.