Искусство в 3D: художники напечатали фреску для пятиэтажки на принтере

Кисти и краски уходят в прошлое

В Екатеринбурге стартует фестиваль уличной графики, в ходе которого художники будут превращать голые городские стены в картины. Фестиваль пройдет в девятый раз. И здесь, у нас, — его родина, хотя за прошедшее время «Стенография» шагнула за пределы мегаполиса, в другие города Большого Урала. На каких улицах появятся новые рисунки, многим из которых суждено превратиться в достопримечательности?

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Искусство в 3D: художники напечатали фреску для пятиэтажки на принтере