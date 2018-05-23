Искусство в 3D: художники напечатали фреску для пятиэтажки на принтере

В Екатеринбурге стартует фестиваль уличной графики, в ходе которого художники будут превращать голые городские стены в картины. Фестиваль пройдет в девятый раз. И здесь, у нас, — его родина, хотя за прошедшее время «Стенография» шагнула за пределы мегаполиса, в другие города Большого Урала. На каких улицах появятся новые рисунки, многим из которых суждено превратиться в достопримечательности?