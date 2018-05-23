Единая Россия определила список кандидатов на праймериз

Горожане будут выбирать депутатов в местную думу уже в сентябре

На выборы в гордуму Единая Россия пойдет с обновленной программой. По словам Виктора Шептия, уральцы сформулировали предложения по социально-экономическому развитию страны и региона, а также вопросам идеологии. Кроме того, они планируют развивать цифровизацию. Партийные билеты станут электронными. У каждого партийца будет свой личный кабинет на сайте. Это позволит проводить дистанционно не только электронное голосование, но и опросы с дискуссиями. Эффективность работы депутатов будут оценивать по их работе в представительных органах и общению с избирателями.

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