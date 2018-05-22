В Асбесте загорелась квартира, где находились четверо детей

Их мать в это время находилась на кухне. И слишком поздно почувствовала запах дыма. В МЧС о ЧП сообщили соседи, которые увидели пожар с улицы. К приезду пожарных квартира была уже сильно задымлена. Четверых детей и их мать эвакуировали из окна с помощью пожарной лестницы. Один ребенок смог выбежать из квартиры до приезда пожарных. В огне больше всех пострадала двухлетняя девочка, она получила серьезные ожоги и находится в больнице. По версии дознавателей, причиной пожара стала детская шалость. Малыши во время игры подожгли диван в комнате.