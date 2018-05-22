Сезон коммунальных фонтанов: в центре города забил огромный гейзер

Город снова сидит без горячей воды. Она вылилась. С концом отопительного сезона часть уральцев осталось без горячей воды, но это, как оказалось, лишь полбеды. Практически с первых часов работы пошли не по плану. На улице Хохрякова во время испытаний трубопроводов выбило люк, и жители наблюдали настоящий гейзер посреди дороги.