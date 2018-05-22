Сезон коммунальных фонтанов: в центре города забил огромный гейзер

Ночью в Екатеринбурге начались опрессовки

Город снова сидит без горячей воды. Она вылилась. С концом отопительного сезона часть уральцев осталось без горячей воды, но это, как оказалось, лишь полбеды. Практически с первых часов работы пошли не по плану. На улице Хохрякова во время испытаний трубопроводов выбило люк, и жители наблюдали настоящий гейзер посреди дороги.

Также в разделе ЖКХ

Готовьте тазики: в Екатеринбурга началась пора опрессовок
16.05.2018
Готовьте тазики: в Екатеринбурга началась пора опрессовок
В Екатеринбурге начали отключать отопление
14.05.2018
В Екатеринбурге начали отключать отопление
Отходы в доходы: фильтровальная станция будет вырабатывать биотопливо
17.02.2015
Отходы в доходы: фильтровальная станция будет вырабатывать биотопливо
Коммуналка подорожает у тех, кто не установил счетчики
21.01.2015
Коммуналка подорожает у тех, кто не установил счетчики
Вчера
Сезон коммунальных фонтанов: в центре города забил огромный гейзер