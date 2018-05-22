Полицейские нашли водителя BMW, который наехал на велосипедиста

Автохама уже вызвали на допрос. Стычка водителей произошла на Уралмаше. Владелец иномарки захотел объехать пробку по тротуару. В этот момент там находилось двое велосипедистов. Молодой человек не захотел уступать дорогу наглецу, за что получил удар битой и остался без велосипеда. Водитель с места ДТП скрылся. Теперь ему грозит штраф и уголовная статья — за то что покинул место аварии.