Екатеринбуржцам напомнили о толерантности перед Чемпионатом мира по футболу

Ролики напоминают жителям, что они должны быть терпимее и, как сейчас говорят, толерантнее к представителям других культур в том числе и к тем гостям города, кто приедет посмотреть здесь футбол. Вместе с видеороликами выпущена еще и брошюра, в которой говорится о том, сколько национальностей и какие проживают на территории Свердловской области. А в ближайшие два месяца Урал должен стать еще более многонациональным. Здесь ожидают гостей из Америки, Германии, Японии, Египта, Уругвая. Все болельщики — представители разных культур и традиций, которые могут показаться непонятными местным жителям. Всех уральцев просят быть приветливыми и дружелюбно реагировать на проявления радости, огорчения, беспокойства гостей города.