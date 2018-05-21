Зверское самолечение: чем опасны диагнозы из интернета?

Хозяева домашних животных в последнее время слишком часто пытаются сами ставить диагнозы питомцам и лечить их на основе информации полученной из интернета. Кажется, все просто — достаточно почитать форумы и ты способен вылечить своего питомца. Но исправлять ошибки таких горе-Айболитов приходится профессиональным зооврачам. И не всегда животное можно спасти. Как лечить, а не калечить?