Зверское самолечение: чем опасны диагнозы из интернета?

Ветеринарные врачи в Екатеринбурге бьют тревогу

Хозяева домашних животных в последнее время слишком часто пытаются сами ставить диагнозы питомцам и лечить их на основе информации полученной из интернета. Кажется, все просто — достаточно почитать форумы и ты способен вылечить своего питомца. Но исправлять ошибки таких горе-Айболитов приходится профессиональным зооврачам. И не всегда животное можно спасти. Как лечить, а не калечить?

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Зверское самолечение: чем опасны диагнозы из интернета?