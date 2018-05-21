Зелёные выходные: в Свердловской области прошел день леса

Суть акции: посадить как можно больше новых деревьев на пустырях

В основном, корни пустили сосны — они легче всего приживаются в уральском климате. Так в березовском лесничестве после большого природного пожара осталась лишь выжженная земля. Чтобы пустырь вновь зазеленел, за дело взялись больше трех сотен человек — волонтеры, чиновники и просто неравнодушные жители. Своими руками они высадили около 30 тысяч саженцев. Теперь нужно ждать несколько десятков лет, чтобы на этой территории вновь появился лес. Все участники акции пообещали присматривать за деревцами и передать добрую традицию будущим поколениям.

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