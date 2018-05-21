Все на бал: лучших выпускников школ пригласили на танцы

Золотые и серебряные медалисты приняли участие в Ежегодном императорском бале

В этом году он был посвящен 150-летию со дня рождения Николая Второго. Желающих попасть на почетное мероприятие было больше тысячи. Но станцевать смогли лишь сто лучших претендентов. По традиции императорский бал начался с вручения золотых и серебряных медалей. Их получают те, кто особо отличился во время подготовки к балу. Награды созданы по образцу медалей, которые вручали в царской России отличникам учебы. В течение пяти дней финалисты изучали историю России времен последних Романовых и дворцовый этикет. Это стало возможно благодаря традиционной поддержке Фонда святой Екатерины. Также он провел конкурс литературных эссе о кавалерах и дамах ордена святой Екатерины. Победители состязания награждены поездкой в Санкт-Петербург. Кульминацией бала стали, конечно же, танцы. Будущим выпускникам пришлось за пять дней разучить пятнадцать вариантов.

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