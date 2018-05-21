Некультурный отдых: участники ночи музеев вытоптали газон в центре города

Пешеходы не смогли дождаться окончания ремонта на улице Ленина. И сами проложили себе прямую дорогу через газон. В итоге, любители ходить напролом, смяли и траву, которая едва успела зазеленеть здесь и живую изгородь. Втоптанной в землю оказалась и часть кустарника, который высадили, чтобы оформить это пространство в едином стиле к предстоящему ЧМ по футболу. Теперь коммунальным службам придется потратить еще немало сил и средств, чтобы восстановить газон и заменить сломанные прохожими растения. Этот участок находится на так называемом гостевом маршруте и потому времени на его ремонт остается совсем немного.