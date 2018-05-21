Несколько страшных минут Екатеринбург пережил в минувшие выходные. Причем пострадала не только уральская столица — ураган натворил дел по всей Свердловской области. В домах выбиты стекла, повреждены десятки автомобилей, оперативные службы продолжают восстанавливать электроснабжение в регионе. Неутешительные итоги ненастья.
Гром среди ясного неба: последствия урана в регионе
Первая майская гроза оказалась оглушительной и разрушительной
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Гром среди ясного неба: последствия урана в регионе