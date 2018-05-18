Зоофутбол и подводная лодка: куда сходить в ночь музеев?

В этом году она посвящена футболу

В зоопарке решили поддержать грядущий Мундиаль и выдали животным футбольные мячи. Показывать мастер-класс всем желающим будут волки, ягуары и амурский тигр. Правда, последний на сегодняшней тренировке показал, что мяч ему на один зуб в буквальном смысле. Но сотрудники зоопарка уверяют, что такой способ ведения привычен для хищников.

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Зоофутбол и подводная лодка: куда сходить в ночь музеев?