Зоофутбол и подводная лодка: куда сходить в ночь музеев?

В зоопарке решили поддержать грядущий Мундиаль и выдали животным футбольные мячи. Показывать мастер-класс всем желающим будут волки, ягуары и амурский тигр. Правда, последний на сегодняшней тренировке показал, что мяч ему на один зуб в буквальном смысле. Но сотрудники зоопарка уверяют, что такой способ ведения привычен для хищников.