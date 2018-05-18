Руководство Единой России не нашло нарушений в подготовке к праймериз в Екатеринбурге

Они заявили, что предварительное голосование в регионе может быть непрозрачным. Но наблюдатели ничего криминального не нашли. Напомню, партия готовится к выборам в городскую Думу. Они пройдут уже 9 сентября. Но прежде кандидаты поучаствуют в предварительном голосовании — праймериз. Туда заявились уже две сотни человек. Они опробуют свои силы в дебатах и предвыборной гонке уже в июне. У победителей этого этапа есть большой шанс выиграть и основные выборы. А значит, войти в состав Городской Думы, которая решает важнейшие проблемы горожан. Связанные с благоустройством, строительством и развитием Екатеринбурга и утверждением бюджета.