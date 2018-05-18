Проверку не прошли: в Екатеринбурге проинспектировали уличные батуты

Эксперты назвали этот аттракцион наиболее опасным видом развлечения

Ответственность за то, что дети допрыгались понесут родители — так заботливо указывают на табличке владельцы этого воздушного бизнеса. По сути, как оказалось, чтобы разместить спортивный снаряд нужен только договор на аренду земли. Никакие другие организации надувные комплексы не контролируют. Поэтому за дело взялись общественники. Кто после проверки просто сдулся?

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Проверку не прошли: в Екатеринбурге проинспектировали уличные батуты