Пешеход на колесах: ГИБДД выпустила памятку для гироскутеристов

Ведь ПДД их движение не регулирует

Двухколесные лихо мчатся как по тротуарам, так и по проезжим частям, ведь им закон не писан. Как правильно управлять этим транспортом, не знают даже инструкторы. Человек на колесах — по закону — всё тот же пешеход. Чтобы разрулить неразбериху, ГИБДД разработала памятку для владельцев летних средств передвижения. Памятка не разрешает кататься в наушниках, а также пользоваться при движении сотовым телефоном и прочими девайсами.

Также в разделе Дороги

Сплошная пробка: перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закрыли на ремонт
11.05.2018
Сплошная пробка: перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закрыли на ремонт
Перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закроют на три дня
10.05.2018
Перекресток Ленина – Карла-Либкнехта закроют на три дня
Мотосезон в Екатеринбурге открылся авариями
15.05.2018
Мотосезон в Екатеринбурге открылся авариями
Осторожно! В Екатеринбурге заработают платные парковки
10.04.2018
Осторожно! В Екатеринбурге заработают платные парковки
Сегодня
Пешеход на колесах: ГИБДД выпустила памятку для гироскутеристов