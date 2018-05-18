Пешеход на колесах: ГИБДД выпустила памятку для гироскутеристов

Двухколесные лихо мчатся как по тротуарам, так и по проезжим частям, ведь им закон не писан. Как правильно управлять этим транспортом, не знают даже инструкторы. Человек на колесах — по закону — всё тот же пешеход. Чтобы разрулить неразбериху, ГИБДД разработала памятку для владельцев летних средств передвижения. Памятка не разрешает кататься в наушниках, а также пользоваться при движении сотовым телефоном и прочими девайсами.