На работу на велосипеде: Екатеринбуржцы на день отказались от машин

В городе прошла всероссийская акция

Прокатиться с ветерком решились десятки екатеринбуржцев, ведь это не только экономит время, но и заменяет занятия физкультурой. День без машины в городе устраивают ежегодно. Суть акции состоит не только в том, чтобы разгрузить дороги от пробок. Она борется и за экологию на планете, которую ежедневно разрушают выхлопные газы. Несмотря на то, что приезжать на работу на велосипеде чиновникам непривычно, многие откликнулись и даже взяли с собой сменную форму. Примечательно, что многие сели на велосипед впервые за долгие годы. И так впечатлялись, что всерьез задумались об отказе от автомобиля чаще, чем раз в год.

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На работу на велосипеде: Екатеринбуржцы на день отказались от машин