Месяц на работу: разметку в Екатеринбурге начали наносить с опозданием

Разметку на дорогах обновят к началу Чемпионата мира по футболу

У рабочих есть всего месяц, чтобы справиться с этой задачей. Из-за низких температур обновлять краску начали лишь 15 мая. Обычно к этому времени треть работ была уже выполнена. За месяц специалисты Центра организации дорожного движения Екатеринбурга нанесут 220 тысяч квадратных метров разметки. Из них 180 тысяч квадратных метров краской и 40 тысяч термопластиком. Обновлять разметку на дорогах и пешеходных переходах будут во всех районах города. Первыми в очереди центральные улицы. В соответствии с гостом дорожная разметка краской должна держаться 3 месяца, пластик более стойкий — его хватает на полгода. При этом термопластик обходится бюджету в несколько раз дороже, чем краска. Поэтому заменять всю разметку на пластиковую не целесообразно. Обследование дорог показало, что нанесение новой разметки требуется на всех улицах.

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Месяц на работу: разметку в Екатеринбурге начали наносить с опозданием