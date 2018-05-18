Лучший подарок – метро: Аркадий Чернецкий о 300-летии Екатеринбурга

Сенатор объяснил в интервью, что подписанный президентом указ о праздновании трехвекового юбилея как муниципального праздника, вовсе не означает, что подарки мы должны дарить себе за собственный счет. Кроме того, Аркадий Чернецкий объяснил, почему за ЖКХ по всей России в ближайшее время можно будет платить меньше.