Сенатор объяснил в интервью, что подписанный президентом указ о праздновании трехвекового юбилея как муниципального праздника, вовсе не означает, что подарки мы должны дарить себе за собственный счет. Кроме того, Аркадий Чернецкий объяснил, почему за ЖКХ по всей России в ближайшее время можно будет платить меньше.
Лучший подарок – метро: Аркадий Чернецкий о 300-летии Екатеринбурга
Екатеринбург может получить деньги на продолжение строительства метрополитена
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Лучший подарок – метро: Аркадий Чернецкий о 300-летии Екатеринбурга