Бери дождевик — идём прогуляться: Екатеринбург готовится к майской прогулке

Около десяти тысяч человек отправятся в многокилометровое путешествие

Какие опасности ждут участников этого пешего марша? И как наша прогулка связана с британским «Шествием духов»? Мы узнали у инициатора поистине народного гуляния, ученого Виктора Гроховского, который, как выяснилось, сам ни разу как участник в «Прогулке» не участвовал.

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Бери дождевик — идём прогуляться: Екатеринбург готовится к майской прогулке