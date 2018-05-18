Бери дождевик — идём прогуляться: Екатеринбург готовится к майской прогулке

Какие опасности ждут участников этого пешего марша? И как наша прогулка связана с британским «Шествием духов»? Мы узнали у инициатора поистине народного гуляния, ученого Виктора Гроховского, который, как выяснилось, сам ни разу как участник в «Прогулке» не участвовал.