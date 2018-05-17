В Екатеринбурге школьники превратили троллейбус в произведение искусства

Рисунки посвятили грядущему Чемпионату мира по футболу, дети оставляли их в рамках акции «Мы выбираем жизнь». Перед тем, как отдать троллейбус под покраску, сотрудники депо привели его в порядок — почистили и покрасили кузов в белый цвет. Тем самым предоставив подросткам чистый холст для творчества. Красили машину масляными красками, они яркие и держатся не один сезон. Рисунки на общественном транспорте — визитная карточка городских троллейбусов. В Октябрьском районе их украшают уже 17-ый раз. Каждую весну организаторы выбирают новую тему. Так, например, в год кино троллейбус разрисовали кадрами из известных фильмов. А в этот раз сюжетами на футбольную тему.