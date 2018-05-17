Погода сорвала график посевной кампании в регионе

Начало посевной проходит в спешке. Ведь нынче она стартовала на две недели позже, чем обычно. Из-за холодной и дождливой весны аграриям пришлось перенести посев с конца апреля, на начало мая. Но лишним выходным они не рады — ведь без работы растут расходы. Поэтому посев стараются ускорить. Помогает хорошая подготовка. Например, в этом хозяйстве две недели не отдыхали, а готовили технику и зерно. Его обработали специальным химикатами, чтобы оно было защищено от паразитов и болезней. Это должно помочь удержать уровень урожая на нужной отметке.