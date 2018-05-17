Подготовка детей с аутизмом к школе

Учеба в центре по работе с детьми с особенностями развития

Чтобы дети быстрее привыкали и включались во взаимодействие с незнакомыми взрослыми и сверстниками, занятия проходят в небольших группах по 2-3 человека. С детьми работают психологи, логопеды, игровые терапевты и другие специалисты. При этом, к каждому воспитаннику применяется индивидуальный подход. К примеру, пятилетний мальчик с аутизмом благодаря дружелюбной атмосфере смог найти себя в робототехнике. Помимо работы с особыми детьми центр Спектрум-А проводит школу особых родителей, а также устраивает кружки для всех желающих, с особенностями и без.

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