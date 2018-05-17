Настоящее чудо: парень встал на ноги после серьезной аварии

Молодой человек был прикован к кровати после того, как на пешеходном переходе его сбил автомобиль. Он не мог есть самостоятельно, ходить и даже разговаривать. Но спустя два года изменился до неузнаваемости. Родственники и волонтеры сделали из подручных материалов тренажер — страховочный блок-вертикализатор. Родные уверены, что Александр когда-нибудь снова сможет ходить. Он уже делает первые робкие шаги. Пока с помощью сестры, друзей и волонтеров.