Настоящее чудо: парень встал на ноги после серьезной аварии

Реабилитироваться ему помогали родные и волонтеры

Молодой человек был прикован к кровати после того, как на пешеходном переходе его сбил автомобиль. Он не мог есть самостоятельно, ходить и даже разговаривать. Но спустя два года изменился до неузнаваемости. Родственники и волонтеры сделали из подручных материалов тренажер — страховочный блок-вертикализатор. Родные уверены, что Александр когда-нибудь снова сможет ходить. Он уже делает первые робкие шаги. Пока с помощью сестры, друзей и волонтеров.

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