Карта пыльцы: в Екатеринбурге придумали, как спасти аллергиков

Медики прогнозируют высокую концентрацию аллергенов в воздухе столицы Урала в ближайшие дни. Из-за наконец-то наступившего тепла ожидается бурное цветение, в частности березы и ольхи. Тем, кто страдает от аллергии, медики в этот период не рекомендуют посещать стоматологов и косметологов. Как избежать неприятных последствий и предупредить аллергию онлайн?