Карта пыльцы: в Екатеринбурге придумали, как спасти аллергиков

За уровнем пыльцы в городе следит специальный аппарат

Медики прогнозируют высокую концентрацию аллергенов в воздухе столицы Урала в ближайшие дни. Из-за наконец-то наступившего тепла ожидается бурное цветение, в частности березы и ольхи. Тем, кто страдает от аллергии, медики в этот период не рекомендуют посещать стоматологов и косметологов. Как избежать неприятных последствий и предупредить аллергию онлайн?

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Карта пыльцы: в Екатеринбурге придумали, как спасти аллергиков