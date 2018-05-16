Ждем в гости! В Екатеринбурге появилась карта туриста

Найти, где перекусить, купить сувениры, отдохнуть вечером. После активации карта будет действовать ровно одни сутки. А ее владелец может посещать бесплатно все музеи, входящие в программу, получать скидки в ресторанах, кафе и сувенирных лавках. В списке уже полсотни партнеров. Каждый из них должен выполнить определенные требования.