Ждем в гости! В Екатеринбурге появилась карта туриста

Это путеводитель, который поможет гостям сориентироваться на улицах города

Найти, где перекусить, купить сувениры, отдохнуть вечером. После активации карта будет действовать ровно одни сутки. А ее владелец может посещать бесплатно все музеи, входящие в программу, получать скидки в ресторанах, кафе и сувенирных лавках. В списке уже полсотни партнеров. Каждый из них должен выполнить определенные требования.

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Ждем в гости! В Екатеринбурге появилась карта туриста