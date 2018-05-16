Регистрацию на праймериз в Екатеринбурге продлили до 18 мая

Праймериз голосование неофициальное, его цель — определить насколько популярен тот или иной кандидат в городе. Уже сейчас заявки на праймериз подали почти 200 человек. Всю информацию о кандидатах можно узнать на сайте предварительного голосования. Предполагалось, что прием заявлений на участие в праймериз «Единой России» закончится накануне. Однако руководство партии приняло решение продлить прием документов вплоть до 18 мая, объяснив это тем, что еще не все кандидаты успели предоставить справку об отсутствии судимости. Праймериз назначены на 3 июня. В Екатеринбурге будет работать 111 счетных комиссий. Отдать голос за кандидатов сможет любой житель города. Также проголосовать можно будет и онлайн. Таким правом разрешено воспользоваться с 28 мая по 1 июня. Правда в этом случае получить бюллетень на участке у вас уже не получится.