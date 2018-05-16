Придется потерпеть: больница в Красноуральске осталась без наркоза

У врачей нет расходников – дыхательных трубок

Помощь в Красноуральске сейчас точно не скорая. Самых простых операций пациенты дожидаются по несколько часов. Галину Михайловну госпитализировали с острым аппендицитом. Но терпеть жуткую боль ей пришлось семь часов! Все это время врачи ждали трубок для наркоза. Их в больницу везли из другого города. Дефицит инструмента здесь повсеместно. Особенно жалуются хирурги. Не хватает гипса, шприцов и даже скальпелей. Нет их и в соседней поликлинике. Врачам приходится делиться друг с другом и расходниками, и мыслями: как привести пациентов в чувства.

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