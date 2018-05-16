Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки

То, что доктор прописал. В 40-ой городской больнице девочка Полина идёт на поправку. Год назад ей провели сложную операцию на мозге. Ребёнку было тогда всего 2 месяца. Врачи обнаружили у девочки очень редкий диагноз — Опухоль сосудистого сплетения мозга. Из-за скапливавшейся спинномозговой жидкости могла начаться гидроцефалия. Ситуация требовала немедленных мер, да и случай для свердловской областной медицины уникальный.