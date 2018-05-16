Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки

Спустя полтора года ее мама пришла еще раз поблагодарить врачей

То, что доктор прописал. В 40-ой городской больнице девочка Полина идёт на поправку. Год назад ей провели сложную операцию на мозге. Ребёнку было тогда всего 2 месяца. Врачи обнаружили у девочки очень редкий диагноз — Опухоль сосудистого сплетения мозга. Из-за скапливавшейся спинномозговой жидкости могла начаться гидроцефалия. Ситуация требовала немедленных мер, да и случай для свердловской областной медицины уникальный.

Также в разделе Медицина

У Центрального стадиона открыли современный травмпункт
11.05.2018
У Центрального стадиона открыли современный травмпункт
Екатеринбуржец скончался в больнице после многочисленных операций
29.03.2018
Екатеринбуржец скончался в больнице после многочисленных операций
Не болейте и не умирайте: в Верхнем Дуброво могут закрыть единственную неотложку
07.11.2017
Не болейте и не умирайте: в Верхнем Дуброво могут закрыть единственную неотложку
Свердловские врачи перенимают опыт реанимации новорождённых
17.04.2018
Свердловские врачи перенимают опыт реанимации новорождённых
Вчера
Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки