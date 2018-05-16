Дебошир попался: полицейские задержали мужчину, избившего инвалида в ТЦ

Он признался, что силком вытолкал 19-летнего инвалида из торгового центра

Дебоширом оказался 33-летний житель Екатеринбурга. Он сразу признал свою вину. Инцидент произошел на 3-м этаже торгового центра на улице Малышева. Около магазина техники неизвестный мужчина схватил юношу с ДЦП и, нанеся несколько ударов, вытолкал его на улицу. Потасовку запечатлели камеры наблюдения, однако ни руководство магазина, ни дирекция торгового центра своего сотрудника в дебошире не узнали. Как выяснилось, мужчина оказался безработным. Но это вызывает еще больше вопросов. Ведь, со слов парня и очевидцев, обидчик требовал, чтобы инвалид больше не появлялся в магазине — особенно в его смену. Так что правоохранителям еще предстоит разобраться, для чего безработный «дежурил» в ТЦ.

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