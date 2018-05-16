Чиновники проверили парки и скверы у стадиона

Зеленые зоны они уже стали местами притяжения горожан

В парке у Дворца молодежи осталось лишь запустить цветодинамическую подсветку и дождаться хорошей погоды. Чиновники городской администрации прошлись по территории вокруг стадиона с проверкой. Заглянули, к примеру, в скейт-парк. Это уникальное место для любителей активного отдыха. Его строили с учетом пожеланий спортсменов. На площадке можно не только отдыхать, но и проводить соревнования всероссийского масштаба. Здесь осталось только уложить тротуарную плитку и специальное покрытие, а также посадить яблони и завершить благоустройство на некоторых участках. Все работы должны завершить к Чемпионату мира. В том числе и дорожные работы на перекрестке ВИЗ-бульвара и Пирогова. Там к 1 июня включат светофоры и нанесут разметку.

Также в разделе Город

За гостями чемпионата мира в Екатеринбурге будут следить 1500 камер
15.05.2018
За гостями чемпионата мира в Екатеринбурге будут следить 1500 камер
В Екатеринбурге заработала единая диспетчерская служба
08.05.2018
В Екатеринбурге заработала единая диспетчерская служба
Одним ремонт, другим проблема: набережная Исети из тротуара превратилась в пляж
10.05.2018
Одним ремонт, другим проблема: набережная Исети из тротуара превратилась в пляж
Арт-объект на развалинах: художники попрощались с домом перед его сносом
07.05.2018
Арт-объект на развалинах: художники попрощались с домом перед его сносом
Вчера
Чиновники проверили парки и скверы у стадиона