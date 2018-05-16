Чиновники проверили парки и скверы у стадиона

В парке у Дворца молодежи осталось лишь запустить цветодинамическую подсветку и дождаться хорошей погоды. Чиновники городской администрации прошлись по территории вокруг стадиона с проверкой. Заглянули, к примеру, в скейт-парк. Это уникальное место для любителей активного отдыха. Его строили с учетом пожеланий спортсменов. На площадке можно не только отдыхать, но и проводить соревнования всероссийского масштаба. Здесь осталось только уложить тротуарную плитку и специальное покрытие, а также посадить яблони и завершить благоустройство на некоторых участках. Все работы должны завершить к Чемпионату мира. В том числе и дорожные работы на перекрестке ВИЗ-бульвара и Пирогова. Там к 1 июня включат светофоры и нанесут разметку.