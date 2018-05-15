Суд снова отказался вернуть детей Юлии Савиновских

Мальчиков изъяли из семьи, заподозрив женщину в трангендерстве. Вот уже несколько месяцев Юлия безуспешно ходит по инстанциям. Сегодня Орджоникидзевский суд рассматривал ее очередную апелляцию. На процесс женщина пришла без всякого волнения. Но уверенность Юлии не помогла. Суд постановил оставить решение о расторжении договора опеки без изменений. То есть мальчики-инвалиды так и останутся в приюте. Савиновских не помогли ни письма генпрокурору Юрию Чайке, ни обращения к свердловкому уполномоченному по правам ребенка, ни экспертиза общественной палаты России. Ее члены приезжали в Екатеринбург, чтобы лично проверить, представляет ли Юлия угрозу для малышей. Семьей наблюдатели остались довольны. Впрочем, и к их заключению суд не прислушался.