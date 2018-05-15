Сносить «Зимнюю вишню» будут строители из Екатеринбурга

Непростую работу доверили строителям из Екатеринбурга. Первым под ударом строителей оказались прилегающие здания. На их месте будет располагаться демонтажная техника и площадка для организации сноса. Сначала со здания будет снята облицовка, а затем разобраны несущие конструкции. Следить за сносом центра можно в прямом эфире. На месте работ установлены две видеокамеры. Они будут транслировать ход работ до момента, когда на месте снесенного здания появится зеленый сквер.