Мотосезон в Екатеринбурге открылся авариями

Накануне на Объездной водитель спортбайка не успел затормозить перед перестроившимся автомобилем и на полном ходу врезался в него. Водитель и его пассажирка остались живы, но с места происшествия их увезла скорая. С наступлением тепла на улицах города байкеров становится все больше. Для некоторых любителей прокатиться по городу с ветерком нынешний сезон закончился, не успев начаться.