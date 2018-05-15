Мотосезон в Екатеринбурге открылся авариями

Водители автомобилей пока еще не успели привыкнуть к байкам

Накануне на Объездной водитель спортбайка не успел затормозить перед перестроившимся автомобилем и на полном ходу врезался в него. Водитель и его пассажирка остались живы, но с места происшествия их увезла скорая. С наступлением тепла на улицах города байкеров становится все больше. Для некоторых любителей прокатиться по городу с ветерком нынешний сезон закончился, не успев начаться.

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